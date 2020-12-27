Son dakika haber: Bakan Pekcan Diyarbakır'daki STK temsilcilerini dinledi

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan ve yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan ve yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a Diyarbakır'ın talep ve sorunlarını ilettiler. Diyarbakır iş dünyasının talep ve önerilerini dinleyen Bakan Pekcan, istişareye çok önem verdiklerini, bu kapsamda düzenli olarak STK başkanları ile istişare toplantıları yaptıklarını söyledi. Diyarbakır'ın turizm, tarım, sanayi sektörlerinin tamamında iddialı, çok boyutlu ekonomiye sahip bir çekim merkezi olduğunu aktaran Bakan Pekcan, "Diyarbakır'ın başta sanayi olmak üzere tüm bu alanlarda potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu, ama potansiyelin altında faaliyet gösterdiğini değerlendiriyorum. İnşallah birlikte çalışarak bu potansiyeli daha iyi realize edeceğiz" dedi.

Diyarbakır'ın geçen yıl 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Bakan Pekcan, bu rakamın Diyarbakır'ın potansiyelinin çok altında olduğunu dile getirdi. Pekcan, Diyarbakır'a geçen yıl 2.4 milyon lira tutarında ihracat desteği sağlandığına işaret ederek, Diyarbakır'da Ticaret Bakanlığının desteğiyle devam eden halen iki Ur-Ge projesinin olmasının sevindirici olduğunu kaydetti.

İhracata İlk Adım Programı

İhracatı ülke geneline yaymak ve iller arasındaki ihracat farklılıklarını en aza indirmek amacıyla 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'nı başlattıklarını da belirten Bakan Pekcan, bu kapsamda 76 ilde 15 bin 770, Diyarbakır'da da 771 potansiyel ihracatçı firma tespit ettiklerini bildirdi. Bakan Pekcan, potansiyel ihracatçı firmalarla 6 ay süreyle birebir çalışarak onlara mentörlük vereceklerini ve KOBİ'lerin, küçük işletmelerin, kooperatiflerin ihracat yapmasını destekleyeceklerini söyledi. Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının her zaman Diyarbakır iş dünyasının yanında olduğunu, Diyarbakır'ın iç ve dış ticarette çok daha iyi bir konuma sahip olması için Bakanlık desteklerinden daha iyi faydalanılmasını beklediklerini söyledi.

"Destekler artırılmalı"

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Eximbank Şube Müdürlüğünün açılması, ilin gümrük altyapısının ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, Irak ile ihracatta karşılaşılan sorunlar, fuar organizasyonlarının desteklenmesi, bölgesel kooperatif fuarının organize edilmesi ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik talep ve sorunları aktardı. Kaya, Diyarbakır'ın mevcut ihracatının üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, ihracatın geliştirilmesi için Bakanlıkça sunulan desteklerin bölgede arttırılması, havaalanında geçici gümrük alanı gibi altyapının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kaya, kentte üretim yapan işletme sayısının oldukça altında işletmelerin ihracat yaptığını ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için özellikle finansal desteklerin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Pozitif ayrımcılık yapılsın"

DTB Başkanı Engin Yeşil de lisanslı depoculuk ile ilgili yerelin ihtiyacını, lisanslı depoculukta karşılaşılan sorunlar, teminat sorunu ve tarımsal ürün borsasında yaşanan sorun ve talepleri aktardı. Yeşil, "Borsanın stratejik planda 1. öncelik olarak yer verdiği pamuk lisanslı depo çalışmaları doğrultusunda fizibilite raporları hazırlanmıştır. Ancak kurulum maliyetinin oldukça yüksek olması nedeniyle Borsamızın gerek mevcut imkanları ve gerekse de kredi ile lisanslı depo yapabilme imkanı mali açıdan bulunmadığı için çalışmalarımız durma aşamasına gelmiştir. Bu nedenle özellikle Bakanlığımızın bu konuda Borsamızın bu projesine destek vererek katkı sağlamasını ve gerek bölge ve gerekse ülkemiz için stratejik bir ürün olan pamuk üretiminin ve ticaretinin merkezi olacak ilimize pozitif ayırımcılık yapılmasını talep etmekteyiz" diye konuştu.

Yeşil ayrıca, lisanslı depolara giren ürünlere göre bölgesel şartlar ve ürüne göre fire oranlarının belirlenmesini ve üreticilerin lisanslı depoculukta yaşamış olduğu sorunları dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı