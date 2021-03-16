Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz."
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Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz."

16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:02
Son dakika haber... Bakan Pekcan:

Son dakika haber: Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz.

Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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