Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz."
16.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:02
Son dakika haber: Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz.
Bakan Pekcan: "Bugün, dış ticaret alanında meslek edinmek, kariyer yapmak isteyen gençlerimiz için önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır