Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız
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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Yeşil Vatan için sahadayız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "476 arazöz, 1904 personelimizle Yeşil Vatan için sahadayız. Bu gece Adana Kadirli, Kozan, Karaisalı, Mersin Gülnar, Antalya Manavgat'ta yangınlara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gün doğmasıyla tekrar havadan müdahaleye de başlayacağız. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla" ifadelerinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor"
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