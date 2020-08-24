Son dakika haber... Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan inceledi Bir son dakika haberine göre - Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan inceledi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu.

- Bakan Pakdemirli, yangın bölgesini havadan inceledi ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde helikopterle incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'un Dereli ilçesindeki sel felaketi bölgesindeki incelemelerinin ardından Kozan'daki orman yangınını yerinde incelemek üzere sabah saatlerinde Adana'ya geldi. Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile yangın alanında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Pakdemirli'nin basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. Kaynak: İHA