Bakan Pakdemirli Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok

Bakan Pakdemirli Testiyi kırmadan bugüne geldik, gıda arzı problemi yok (2)

SÜT, KALİTESİNE GÖRE FİYATLANDIRILMALI

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulundu. Pazar kompleksi içindeki hayvan borsası hakkında bilgi alan Pakdemirli, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir süt fabrikasını gezdi. Süt fabrikasına girişte bone takıp, önlük giyen Pakdemirli, tesis hakkında bilgi aldı. Erzurum'a özel civil peynir ve lor peyniri üretilen fabrikada süt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, Süt, kalitesine göre fiyatlandırma olması gerektiğine inandığımız bir konu. Arkadaşlar çalışıyorlar, bu konuda bir hazırlık yapıyoruz. Süt konseyinin de bir çalışması var. Yani iyi sütün, daha iyi kalitedeki sütün, daha yüksek evsaftaki sütün daha iyi fiyatlanması konusunda genel bir çalışmamız var. Süt konseyinin açıkladığı fiyat ne olursa olsun kaliteli olan, zaten bir şekilde piyasada bir fiyat ve eder buluyor. Bunu bir şekilde bakanlık olarak bizim sınıflandırmamız doğru olur diye düşünüyorum. Her gıda ürününde kaliteyi önemsediğimiz gibi bunun da çok önemli olacağına inanıyorum dedi.

Bakan Pakdemirli, süt fabrikası gezisinden sonra uçakla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı