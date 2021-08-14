Bakan Pakdemirli: "Teknik ve adli inceleme devam ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Pakdemirli: "Teknik ve adli inceleme devam ediyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik ve adli inceleme devam ediyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Rus yangın söndürme uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik ve adli inceleme devam ediyor" dedi.

Dulkadiroğlu ilçesi Karamanlı Mahallesi kırsalındaki çıkan orman yangınına müdahale için havalanan Rus yapımı uçak Kahramanmaraş'ta düşmüş, yaşanan olay sonrası uçakta bulunan 8 kişi hayatını kaybetmişti. Olay sonrası bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçağın düştüğü bölgede helikopterle incelemede bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği'nde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Pakdemirli, "Başımız sağ olsun. Orman genel müdürlüğümüzün orman yangınları için kiralamış olduğu, Rus yapımı Berev-200 marka Adana'da sürekli konuşlanmış olan bir uçak. Bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal etmiş durumda. Dulkadiroğlu Karamanlı Mahallesi Tura mevkiinde saat 14.35 sıralarında kaza kırım geçirmiştir. Öncelikle bölgeye korucularımız yaya olarak ulaşmıştır. Daha sonra JAK ve AFAD ekipleri havadan indirme yapılarak ulaşmıştır. Üzülerek ifade etmek istiyorum 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenabı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Savcılarımız çalışmalarını yapıyor. Adli tıpta şu anda tespitler devam ediyor. Teknik ve adli inceleme devam ediyor. Teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Halk dilinde de bilinen kara kutunun incelemesi, yerinde fiili incelemesi gibi teknik ekiplerin incelenmesiyle gerekli merciler incelemenin sonunda bilgileri verecektir. Enkazın olduğu yeri bizler incelemede bulunduk" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Bakan Pakdemirli: 'Teknik ve adli inceleme devam ediyor'
Bakan Pakdemirli: 'Teknik ve adli inceleme devam ediyor'
Bakan Pakdemirli: 'Teknik ve adli inceleme devam ediyor'
Bakan Pakdemirli: 'Teknik ve adli inceleme devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
Kahramanmaraş'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği uçağın düşme anı kamerada
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı vatandaş kamerasında: Amanın, uçak düştü
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı vatandaş kamerasında: Amanın, uçak düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Murat Kurum Mustafa Demir Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Hande Erçel Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Pakdemirli: "Teknik ve adli inceleme devam ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 21:38:06. #1.14#

title