Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Silifke'deki 2 yangın kontrol altına alındı
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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Silifke'deki 2 yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Silifke'deki 2 yangın kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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