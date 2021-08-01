Son dakika haber | Bakan Pakdemirli: Silifke'deki 2 yangın kontrol altına alındı
Son dakika habere göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 2 orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Silifke'de çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Böylece Mersin'de son 4 günde 8 orman yangını kontrol altına alınmış oldu. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı