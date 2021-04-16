Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.

Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalanınca Malatya'ya acil iniş yaptı.

Ankara'dan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 105. Şube Müdürlüğü'nün açılışı için Şırnak'a gitmekte olan Bakan Pakdemirli'nin de içinde bulunduğu uçağın sol motor jeneratöründe arıza olduğu tespit edilince, uçak Malatya'ya acil iniş yaptı.

(İHA)

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'nin arızalanan uçağı Malatya'ya acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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