Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz yangınları dışındaki tüm yangınlar kontrol altında
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Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz yangınları dışındaki tüm yangınlar kontrol altında

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz yangınları dışındaki tüm yangınlar kontrol altında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki yangınların dışında, Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki yangınların dışında, Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır. Ormanın kahramanları Milas ve Köyceğiz'de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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