Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: Milas ve Köyceğiz yangınları dışındaki tüm yangınlar kontrol altında

Bir son dakika haberine göre TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçesindeki yangınların dışında, Türkiye'deki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.