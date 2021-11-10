Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi

Son dakika gündem haberi... Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Mersin Bozyazı'da meydana gelen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

MERSİN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Mersin Bozyazı'da meydana gelen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'nin Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

(Mustafa Cenik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title