Son dakika haber! Bakan Pakdemirli, Mersin Bozyazı'daki yangının kontrol altına alındığını bildirdi

MERSİN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Mersin Bozyazı'da meydana gelen yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'nin Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.

(Mustafa Cenik/İHA)

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