Bakan Pakdemirli: 'Merkez Bankası çalışıyor, erken uyarı sistemini Eylül sonuna kadar bitirecekler' - Haberler
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Bakan Pakdemirli: "Merkez Bankası çalışıyor, erken uyarı sistemini Eylül sonuna kadar bitirecekler"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili değerlendirmede bulunan Pakdemirli, Merkez Bankası'nın erken uyarı sistemi üzerine çalıştığını, çalışmanın Eylül sonunda kadar bitirileceğini bildirdi. Çalışmaların bakanlık tarafından da izleneceğini aktaran Pakdemirli, bu hafta Gıda Komitesi yapılacağını belirterek, erken uyarı sisteminde gelinen aşamanın Gıda Komitesi'nde değerlendirileceğini kaydetti.

Gıda Komitesi'nde çok sayıda konunun masaya yatırılacağını bildiren Pakdemirli, önemli bir kısmının da kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Erken uyarı sisteminin nasıl çalışacağına ilişkin açıklamada bulunan Pakdemirli, "Dört başı mamur bir şekilde erken uyarı sistemi yapılırsa birçok şeyi engeller. Gidişata göre, her şeyi dengeler. Üretim, ihracat ve ithalat kısmıyla alakalı hızlı tedbir almaya gerek var. Erken uyarı sistemi bir karar destek sistemi. Konu doğduktan sonra da doğmadan önce de... Mesela diyecek ki efendim domateste ihracat arttı, fiyatlar yükseliyor. ya da Türkiye'de salatalık tüketimi arttı. Mevsimsel olarak bazı etkiler oluyor nasıl karşılayacağına dair bir strateji olacak. Epey bir çalışma yaptılar. Her yerden, bizden, ticaretten, hallerden, perakendeden de elektronik bilgi topladılar. Un, yumurta, yağ, maya var, ekmek yapılacak vaziyete geldi. Bunlar bir ekmek vaziyetine dönüşecek. Çok büyük bir bilgi bankasına ulaştılar. Bunları çarşamba günü dinleyeceğiz, Merkez Bankası Başkanı da katılacak."

Ağaçlandırma kampanyasının bu yıl yine 11 Kasım'da yapılacağını belirten Pakdemirli, "Kampanya sene sonuna kadar devam edecek, çok büyük bir kampanya olduğu için tek güne sığmayacak. Fidan dikimini Cumhurbaşkanımızla beraber yapacağız. 20-30 ülke katılacak online bağlantılar yapacağız" dedi.

Yanan orman alanları ile ilgili temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten Pakdemirli, tohumlama ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyledi. - ANKARA

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