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Bakan Pakdemirli limon topladı

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Bakan Pakdemirli limon topladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Radyasyon ile Akdeniz Meyve Sineğini kısırlaştırarak bunları doğaya salıp çiftleşmelerini sağlayıp ondan sonra döl verimliliğini bitirmek ve neslin devamlılığını sağlamamak...

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Radyasyon ile Akdeniz Meyve Sineğini kısırlaştırarak bunları doğaya salıp çiftleşmelerini sağlayıp ondan sonra döl verimliliğini bitirmek ve neslin devamlılığını sağlamamak için çalışma yaptık. Pilot olarak İzmir'de başlattık. Çok ciddi bir biyolojik mücadele. Hem kalıntı yok hem de Akdeniz Meyve Sineği'nden kurtuluyorsun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde bulunan Ömer Dabağolu'na ait limon bahçesinde hasat etkinliğine katıldı. Önce işçilerle sohbet eden Bakan Pakdemirli daha sonra limon topladı.

Burada konuşan Bakan Pakdemirli, Akdeniz Meyve Sineğiyle mücadele konusuna değinerek, "Radyasyon ile Akdeniz Meyve Sineğini kısırlaştırarak bunları doğaya salıp çiftleşmelerini sağlayıp ondan sonra döl verimliliğini bitirmek ve neslin devamlılığını sağlamamak için çalışma yaptık. Pilot olarak İzmir'de başlattık. Çok ciddi bir biyolojik mücadele. Hem kalıntı yok hem de Akdeniz Meyve Sineği'nden kurtuluyorsun. Tamamen doğal. Adana'da da pilot salım yapılacak" diye konuştu.

"ÇİFTÇİMİZİ, HER ZAMAN DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

2021 yılında limonda 1 milyon 450 bin ton üretim beklediklerini aktaran Pakdemirli, "Geçen yıl 1 milyon 189 bin tondu. Yani bu sene daha bereketli bir yılla karşı karşıyayız. 2002 ve 2020'yi karşılaştıracak olursak ekiliş alanlarında yüzde 97, üretimde yüzde 120 artış var. Bugün itibariyle limonda Türkiye kendisine yüzde 117 oranında yeterli. Dünya ortalaması verimde dekarda bin 500 kilogramken bizde 2 bin 400 kilograma varan bir verim. Mersin limon üretiminde birinci ama Adana'da toplam limonun 4'te 1'ini üreten ikinci bir şehrimiz. 2002'de limon ihracatı 239 bin tonken 2020'de 471 bin ton limon ihracatımız var. Yüzde 216 döviz bazında artış var. Çiftçimizi, üreticimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ÇEKİRDEKSİZ LİMON ÜRETTİK"

Çekirdeksiz limon da ürettiklerini kaydeden Pakdemirli, "TAGEM laboratuvarlarında çekirdeksiz limon ürettik. Çiftçimize daha verimli, daha fazla üretim ve ticari olarak daha fazla ortaya koymak anlamında ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye'nin 4 buçuk milyona yakın narenciye üretimi var. Adana'da ise bu toplamın aşağı yukarı 3'te 1'i üretiliyor" dedi.

(Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya/İHA)

Bakan Pakdemirli limon topladı

Bakan Pakdemirli limon topladı

Bakan Pakdemirli limon topladı

Bakan Pakdemirli limon topladı

Bakan Pakdemirli limon topladı

Bakan Pakdemirli limon topladı

Bakan Pakdemirli limon topladı

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