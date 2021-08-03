Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: İzmir yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber... TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı" dedi.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı" dedi.
Bakan Pakdemirli, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, yaptığı açıklamada "İzmir Buca yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci