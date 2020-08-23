Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: "İzmir çeşme yangını kontrol altına alındı" Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos itibariyle yurt genelinde çıkan 28 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 22 Ağustos itibariyle yurt genelinde çıkan 28 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

İzmir Çeşme'de bugün saat 17.41'de çıkan ve 10 dakika sonra (17.51'de) ilk müdahalenin yapıldığı bilgisini veren Bakan Pakdemirli, Yangın yönetim ve idari helikopteri ile havadan, yangına müdahale çalışmalarını koordine etti.

Bakan Pakdemirli gün içerisinde ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin şu açıklamalarda bulundu; "İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır. Gün içerisinde 28'i orman, 17'si kırsal olmak üzere toplam 45 adet yangın çıkmış, hepsi de bu saat itibariyle kontrol altına alınmıştır. Antalya Manavgat'ta çıkan yangını ise söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA