Son dakika haber... Bakan Pakdemirli,helikopterle yangın bölgesini inceledi
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gündür süren yangın bölgesinde sabah saatlerinde helikopterle incelemelerde bulundu.
25.08.2020 09:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:35
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gündür süren yangın bölgesinde sabah saatlerinde helikopterle incelemelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün sabah geldiği Kozan'da, orman yangını bölgesinde mesaisine aralıksız devam ediyor. Gece boyunca uydudan yangını inceleyen ve ekiplere talimat verip koordine eden Bakan Pakdemirli, sabah saatlerinde de tekrar Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopter ile yangın bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.
(İHA)
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Kaynak: İHA