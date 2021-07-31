Bakan Pakdemirli: Fethiye yangını kontrol altına alındı
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Bakan Pakdemirli: Fethiye yangını kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: Fethiye yangını kontrol altına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.


Bakan Pakdemirli: Fethiye yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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