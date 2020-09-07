Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu
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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu

Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek incelemelerde bulunmaları Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesin'de çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınını kontrol altına almak için...

07.09.2020 01:16 | Son Güncelleme: 07.09.2020 01:21

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek incelemelerde bulunmaları Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ballıöz Mahallesin'de çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye gelerek orman yangınına ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, Hatay'daki orman yangınında incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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