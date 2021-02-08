Bakan Pakdemirli, 'Gençlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir'

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Aydın'da Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezip bilgi aldı. Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara değindi; "Gençlerin yeri sokaklar değil siyasi partilerdir. Herkesin gönlüne en yakın partiye üye olması ve iktidara gelerek, istedikleri hizmeti yapmaları önemli " dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, bir takım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere hava yolu ile Aydın'a geldi. Bakan Pakdemirli, Çıldır Havaalanı'nda, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri tarafından karşıladı. Bakan Pakdemirli, Aydın'da ilk olarak Koçarlı ilçesi, Çakırbeyli Mahallesi'nde yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi. Burada yetkililerden bilgi aldı. Müzedeki çalışmaları inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Rahmetli Adnan Menderes'in tekrar bu şekilde anılıyor olması son derece güzel olacak. Çok az bir zaman içerisinde müzemiz hazır olacak. Adnan Menderes'in katledilmesi ve burada tekrar hatırlıyor olmamız, birçok konuda genç olan demokrasimizden ders çıkarmamız gerektiğini gösteriyor. Yaklaşık 100 yıllık bir demokratik süreç içerisinde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül var, 28 Şubat var, 17-25 Aralık var ve en son 15 Temmuz var. Hepsinden birer ders çıkarmamız lazım. Rahmetli babam da Aydın Menderes'in kolejden atıldığı dönemde veliliğini üstlenmişti. Menderes Ailesi, anneme şekerlik hediye etmişti. İnşallah bu müze açılır açılmaz da o şekerliği bu müzeye hediye edeceğiz" dedi.

'HERKES GÖNLÜNE YAKIN PARTİYE ÜYE OLSUN'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da değinen Pakdemirli, "Bugün de yaşadığımız olaylara bakacak olursak Boğaziçi'nde de gençlerimiz çıktı, bir şeyler söyledi. Elbette herkesin konuşmaya, bir şeyler söyleyerek fikrini beyan etmeye hakkı var. Ama bunların mutlaka kanun ve nizamlar çerçevesinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tip toplumsal olaylarda provokasyon başladığı zaman, terör örgütü bu işlerin içerisine girdiği zaman aklı selim ailelerin, bu gençleri buralardan çekmeleri lazım. Gençlerimizin adresi, sokaklar değil siyasi partilerdir. Herkesin gönlünde bir parti vardır. Herkesin gönlüne en yakın partiye üye olması ve buralarda plan ve proje üretmesi, vatandaşların güvenini ve sevgisini kazanması, ondan sonra da iktidara gelerek, istedikleri hizmeti yapmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Bakan Pakdemirli daha sonra inceleme yapmak üzere Çine ilçesindeki Gökbel ve Çine Barajı'na geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN