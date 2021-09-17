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Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den tüm dünyaya 'geleceğe nefes' daveti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den tüm dünyaya 'geleceğe nefes' daveti

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın Floransa kentinde dün "Biyoçeşitlilik mirasımızdır, doğa ananın DNA'larıyla oynamamalıyız" mesajını verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın Floransa kentinde dün "Biyoçeşitlilik mirasımızdır, doğa ananın DNA'larıyla oynamamalıyız" mesajını verdi. Bakan Pakdemirli, dünyanın pek çok ülkesinden bir araya gelen katılımcıları, 11 Kasım Ulusal Ağaçlandırma Günü'nde yapılacak "Geleceğe Nefes" ağaç dikme kampanyası için de Türkiye'ye davet etti.

İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen zirveye Türkiye adına katılan Bakan Pakdemirli, G20 Sürdürülebilir Tarım Açık Forumu'nun "Çevresel Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın iklim değişikliği, çevre felaketleri ve biyoçeşitlilik kaybına neden olan birçok sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti. Türkiye'nin zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Avrupa kıtasının tamamında yaklaşık 12 bin bitki türü bulunmasına rağmen, sadece ülkemizde aynı miktarda bitki türü bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 4 bini endemiktir ve bu coğrafyaya özgüdür" dedi.

Bakan Pakdemirli, zirvede, dünyanın pek çok ülkesinden bir araya gelen katılımcıları, 11 Kasım Ulusal Ağaçlandırma Günü'nde yapılacak "Geleceğe Nefes" ağaç dikme kampanyası için Türkiye'ye de davet etti. Bakan Pakdemirli, "Kampanya, 2020 yılında 28 ülkenin katılımıyla sınırlarımızı aştı ve pandeminin tüm zorluklarına rağmen son iki yılda 20 milyona yakın fidan dikildi. Dolayısıyla bu kampanyaya katılımınız, iklim değişikliğine karşı ve biyoçeşitlilik kaybını önlemek amacıyla önemli bir adım olacaktır" dedi.


Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den tüm dünyaya 'geleceğe nefes' daveti

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den tüm dünyaya 'geleceğe nefes' daveti

Son dakika haber | Bakan Pakdemirli'den tüm dünyaya 'geleceğe nefes' daveti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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