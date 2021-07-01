Son dakika haber: Bakan Pakdemirli'den fındık alımına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkla ilgili iç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındıkla ilgili iç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Karadeniz bölgesi milletvekilleri ile bir araya gelerek fındıkla ilgili gelişmeleri görüştüklerini bildirdi.

Türkiye'de çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 550 binin üzerinde fındık üreticisinin bulunduğunu ve yaklaşık 740 bin hektar alanda fındık tarımı yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Fındık, ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden birisidir. Dünya fındık üretiminin yüzde 65'i ülkemizde gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz fındığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Her yıl sağladığı 2 milyar dolar civarındaki ihracat geliri ile tarımsal ürün ticaretimizin en önemli ürünü olma vasfına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, bakanlık olarak fındık rekoltesinin tespitine yönelik illerde ekiplerin çalıştığını, il bazında rekolte ve maliyet tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

İç ve dış piyasaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de hasattan önce TMO fındık alım fiyatlarının açıklanması için çalışma yapıyoruz. Böylelikle arzın yoğun olduğu dönemde düşük fiyat oluşumlarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." bilgilerini paylaştı.

"TMO'nun fındık alım görevi 2021 yılında da devam edecek"???????

Pakdemirli, TMO'nun fındık piyasasındaki rolüne de değinerek, şunları kaydetti:

"2006'dan bu yana gerek yaptığı müdahale alımları gerekse satış ve imalat faaliyetleriyle fındık sektörünün en önemli paydaşı olan TMO, sağlıklı ve sürdürülebilir bir piyasa ortamı oluşturulmasına yönelik önemli katkılar sağladı ve sağlamaya da devam edecek. 2021'de de TMO'nun alım görevi devam edecek. TMO'nun 2021 alımlarına yönelik personel, depo ve finans yönünden hiçbir sıkıntısı bulunmuyor. Fındık alımları için bölgede her türlü hazırlık yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı