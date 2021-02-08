Son dakika haber | Bakan Pakdemirli, Aydın'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu Açıklaması

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce hiç Karadeniz piyasasına girmeyen Çin'in bölgeden ayçiçeği almaya başladığını belirterek, "Bunların hepsi tüketiciye şu veya bu şekilde maalesef bu dönemde yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce hiç Karadeniz piyasasına girmeyen Çin'in bölgeden ayçiçeği almaya başladığını belirterek, "Bunların hepsi tüketiciye şu veya bu şekilde maalesef bu dönemde yansıdı. Aldığımız tedbirler sayesinde mayıstan geç olmamak kaydıyla bu belirsizliklerin biraz daha yönetilebilir olacağını varsayarsak burada gıda fiyatlarında da bir rahatlama olacağını hissediyoruz." dedi.

Söke ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda düzenlenen "Sektör Buluşma Toplantısı"na katılan Pakdemirli, bütün dünyada gıda arzı problemlerinin olmasına rağmen Türkiye'nin bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Bunun sebebinin son 20 yılda yapılan güçlü gıda ve tarım altyapısından kaynaklandığını ifade eden Pakdemirli, salgın döneminde birçok kişinin içeride olmasına rağmen sektörün çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

"101 tedbir sayesinde önemli bir sıkıntı yaşamadık"

Türkiye'nin geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek üretimini yaptığını anlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Tüm ülkelerde ciddi bir sıkıntı yaşandı. Biz 101 tane tedbir aldık ve bu 101 tedbir sayesinde de önemli bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi belirsizliğiyle birlikte Güney Amerika ve Karadeniz'de kuraklık etkili oldu. Bununla beraber çok talep edici ülke olan Çin ve Hindistan iki ülkeden çok ciddi şekilde emtialar aldık. Dünyaya saldırmaya başladılar. Yani buğdaya, arpaya, soyaya hücum ettiler, ayçiçeğine de hücum ettiler. Hayatta Karadeniz piyasasına girmemiş Çin, Karadeniz piyasasına gelip ayçiçek almaya başladı. Bunların hepsi tüketiciye şu veya bu şekilde maalesef bu dönemde yansıdı. Aldığımız tedbirler sayesinde mayıstan geç olmamak kaydıyla bu belirsizliklerin biraz daha yönetilebilir olacağını varsayarsak burada gıda fiyatlarında da bir rahatlama olacağını hissediyoruz."

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin her açıdan dünyada ilk 10 ülke arasına girdiğini belirterek, tarımsal hasıla açısından da Avrupa'da lider olduklarını vurguladı.

Tarım sektörünün ilk 3 çeyrekte yüzde 5 büyüdüğüne dikkati çeken Pakdemirli, "Rakamlarla konuşacaksak Türkiye her zaman kendi kendine yeterlidir. Bu pandemi dönemi de dahil kendi kendine yeterliliğin ötesinde dünyayı da doyurmaya devam ettik. 22,7 milyar dolar ihracatımızla dış ticaret fazlamız 5,5 milyar ve tarımsal ihracatımız yüzde 5 arttı. Dış ticaret fazlamız da yüzde 9 arttı." diye konuştu.

Pakdemirli, AK Parti döneminde tarımla ilgili çok ciddi uygulamalar ortaya konduğunu dile getirerek, bu konuda da sahada bir memnuniyet olduğunu belirtti.

Sektörde müdahale alımlarına dikkati çeken Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hem desteklerin artış trendine oturması hem de özellikle müdahale alımlarıyla, çiftçimizin, üreticimizin her zaman para kazanacağı, sürdürebilir üretime devam edebileceği ve üretimini devam ettirebileceği, tohuma küsmeyeceği bir noktaya getirelim istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın'a son 18 yılda yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Pakdemirli, bitkisel üretim değerinin 1 milyar liradan 5 milyar liraya yükseldiğini, hayvansal üretim değerinin de 300 milyon liradan 4 milyar liranın üzerine geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun