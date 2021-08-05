Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınını kontrol altına aldık"
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Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: "Son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınını kontrol altına aldık"

Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli: 'Son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınını kontrol altına aldık'
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 9 günde 44 ilde 191 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi verdi.

Muğla'da 7, Antalya'da 2, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, "'Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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