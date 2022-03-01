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Son dakika haber: Bakan Pakdemirli: "5 bin yeni yangın işçisi istihdam edilecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Bakan Pakdemirli:

Son dakika gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele için 5 bin yeni yangın işçisi istihdam edileceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orman yangınlarıyla kahramanca mücadele eden ekibimizin gücüne güç katmak için 5 bin yeni yangın işçisi istihdamı yapıyoruz. Yangın işçilerimizin çalışma sürelerini de bu yıl 4 ay uzatarak 10 aya çıkarıyoruz. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Bekir Pakdemirli, İstihdam, Yangın, Güncel, Haberler

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