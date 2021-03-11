2021'd yeni hedefler belirlendi

2021'd yeni hedefler belirlendi. Hedeflerin ne olduğunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: "2021 yılında 33 helikopter, 5 uçak, 4 İHA ile ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. 2021 yılında 33 helikopter, 5 uçak, 4 İHA ile ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeşilin Enleri' ödül törenine katıldı. Kuraklığı ve küresel boyutta afetleri en az etki ile atlatmak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Pakdemirli, "Bu kapsamda orman varlığımızı her geçen yıl daha fazla artırıyoruz. Son 19 yılda 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturarak, orman varlığımızı 2,1 milyon hektar artırarak 22,9 milyon hektara çıkardık. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. FAO (FRA) raporuna göre dünya orman varlığı sıralamasında 2015 yılında 47. sırada olan ülkemizi, 2020 yılında 26'ncı sıraya yükselttik. Böylece orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduk. 2023 yılı hedefimiz ise, orman varlığımızı ülke yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmak ve ülke bazında ulusal orman envanterini tamamlayıp yayımlamak olacaktır" dedi.

3. Tarım Orman Şurası'nda alınan 38 eylem planını bir bir hayata geçirerek tarıma, suya ve ormana değer katacak çalışmalar yapılacağına vurgu yapan Pakdemirli, "Ormanlarımızı orman köylümüzle birlikte yöneterek vatandaşlarımızın ormanlarımızı sahiplenmesini ve buralardan ekonomik olarak gelir elde etmelerini sağlamak amacı ile gelir getirici tür ağaçlandırması yaptık. Yaptığımız çalışmalar ile badem, ceviz, dut, kestane, fıstıkçamı, zeytin gibi gelir getirici türlerde toplamda 5 bin 440 köyde 18 milyon 530 bin fidan diktik. Bu sayede bir taraftan bozuk ve açıklık vasıftaki ormanların ağaçlandırılarak verimli orman statüsüne kavuşturulmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Erozyonla mücadele çerçevesinde erozyonla taşınan toprak miktarının 500 milyon tondan 154 milyon tona indirildiğini aktaran Bakan Pakdemirli, 2023 yılında toprak kayıplarını 130 milyon tona indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

"16 ÜLKEDEN 226 TEKNİK PERSONELE ANTALYA ULUSLARARASI YANGIN EĞİTİM MERKEZİMİZDE EĞİTİM VERDİK"

22,9 milyon hektar orman varlığının 12,5 milyon hektarının yangına hassas bölgelerde yer aldığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Bu büyük alanı tüm gayretimizle koruyoruz. 2020 yılında da orman teşkilatımız yangın işçisi, teknik personel, memur ve gönüllülerden oluşan 33 bin 590 kişi ve 4 bin 315 teknik ekipmandan oluşan gücümüzle ormanlarımızı korumak adına seferberlik bilinciyle çalıştı. Bu bağlamda 2020 yılında ilkleri gerçekleşirdik. Avrupa'da orman yangınlarında ilk defa insansız hava aracı kullanan ülke olduk. Böylelikle 234 yangını İHA ile tespit ettik. Ayrıca 15 ton su kapasiteli Mİ 26 tipi helikopteri yani dünyanın en büyük orman yangın söndürme helikopterini kullandık. 12 ton su kapasiteli 2 amfibik uçak ve termal drone'ların ilk defa kullanımını gerçekleştirdik. 2021 yılında 33 helikopter, 5 uçak, 4 İHA ile ilk defa 4 insansız helikopter ve tank kullanmayı hedefliyoruz. 2003'te 40 dakika olan yangına müdahale süremizi 12 dakikaya kadar düşürdük. 2023 yılına kadar bu süreyi 10 dakikaya indirmek için çalışıyoruz. 2020 yılı sonuna kadar 10 ülkedeki 34 farklı yangına uçak ve helikopterlerimizle yardım ettik. 16 ülkeden 226 teknik personele Antalya Uluslararası Yangın Eğitim Merkezimizde eğitim verdik" ifadelerini kullandı.

Ormanların koruma-kullanma dengesi gözetilerek ülkenin odun hammadde ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirten Bakan Pakdemirli, "Bu kapsamda odun hammaddesi kullanan sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan yoğun ormancılık çalışmaları sonucu ülkemiz tarihinde ilk kez 2018 yılında sektörün cari açığı sıfırlandı. 2019 yılında oduna dayalı ürünlerin ithalat ve ihracatında 479 milyon dolar cari fazla verdik. 2020 yılında ise 560 milyon dolar cari fazla verilmiş olup, 2021 yılı hedefimiz 700 milyon dolardır" dedi.

Odun dışı orman ürünlerinde yapılan envanter ve faydalanma çalışmaları neticesinde 2002 yılında 31 bin ton olan odun dışı orman ürünlerinin üretiminin 2020 yılında 825 bin tona çıkarıldığını kaydeden Pakdemirli, böylelikle ülke ekonomisine 6 milyar lira, orman köylüsüne ise 800 milyon lira katkı sağlandığını ifade etti.

Pandemi ile birlikte turizme yeni bir alternatif olan ekoturizm konusunda çalışmalar yapıldığını hatırlatan Pakdemirli, "2020 yılında 28 ekoturizm yönetim planlaması yaparak, ülkemiz ekonomisine 50 milyon lira katkı sağladık. 2023 yılına kadar ise 60 ekoturizm alanını hizmete sunmayı hedefliyoruz. Günümüz itibarı ile bin 583'e ulaşan mesire yeri sayısı ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar lira katkı sağlanmaktadır" dedi.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 90'ının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Pakdemirli, "Bu kapsamda biz de arıcılarımızı ve bal üretimimizi desteklemek adına 76 bin 198 hektar alanda 590 bal ormanını arıcıların kullanımına sunduk. Bugün itibarı ile 8 milyon kovandan 110 bin ton bal üretimi gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen programa Pakdemirli'nin yanı sıra, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı. 2020 yılı Yeşilin Enleri ödül töreninde ödüller Bakan Pakdemirli tarafından takdim edildi. Bakan Pakdemirli'den ödül alan ünlü sanatçı Haluk Levent, Kaz Dağları'nın ağaçlandırılmasını istedi. Bakan Pakdemirli, en kısa zamanda ağaçlandırmanın başlayacağı müjdesini verdi.

(Hülya Keklik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı