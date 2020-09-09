Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: "16,4 milyon TL lisanslı depo desteği ödemesi cuma günü yapılacak"
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Son dakika haber... Bakan Pakdemirli: "16,4 milyon TL lisanslı depo desteği ödemesi cuma günü yapılacak"

Son dakika politika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma günü Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Son dakika haber... Bakan Pakdemirli:
09.09.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.09.2020 23:41

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cuma günü Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu hafta cuma günü Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16,4 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda, bu hafta cuma günü 16,4 milyon lira, saat 18.00 itibariyle kira bedeli olarak ödenecek" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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