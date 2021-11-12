Bakan Pakdemirli: "124 milyon liralık destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üç farklı kalemde verilen toplam 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 lira ve lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 10 milyon 123 bin lira olmak üzere toplamda 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını kaydetti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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