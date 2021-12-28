Son dakika haber | Bakan Özer: Ülkelerin en önemli sermayesi beşeri sermayedir (2)

İZMİR (DHA) - MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'in Foça ilçesindeki programının ardından Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meslek liseleri öğrencileri ile bir araya geldi. 14 farklı lisenin öğrencileri tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği etkinlikte, çeşitli yarışmalarda derece alan ürünler de yer aldı. Ürünleri tek tek inceleyen Bakan Özer, burada okul yöneticileri ve öğrencilerle görüştü.

Bakan Özer, etkinliğin ardından programı kapsamında Vali Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Bakan Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na hareket geçti. AK Parti İzmir İl Başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Özer'in İzmir programı sonlandı.

Hande NAYMAN/İZMİR,