Son dakika haber: Bakan Özer: "Tüm okullarımızda bu dönemi de yüz yüze eğitimi kararlılıkla nihayetlendireceğiz" - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Özer: "Tüm okullarımızda bu dönemi de yüz yüze eğitimi kararlılıkla nihayetlendireceğiz"

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelişi Çocukların Özer'i karşılaması Özer'in çocuklara hediye vermesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ORDU - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliğini ziyaret etti.

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelişi

Çocukların Özer'i karşılaması

Özer'in çocuklara hediye vermesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ORDU - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özer, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Son dakika haber: Bakan Özer: Tüm okullarımızda bu dönemi de yüz yüze eğitimi kararlılıkla nihayetlendireceğiz

Son dakika haber: Bakan Özer: Tüm okullarımızda bu dönemi de yüz yüze eğitimi kararlılıkla nihayetlendireceğiz

Son dakika haber: Bakan Özer: Tüm okullarımızda bu dönemi de yüz yüze eğitimi kararlılıkla nihayetlendireceğiz

AA / Hayati Akçay - Güncel

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Ordu, Güncel, Haberler

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