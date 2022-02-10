Son dakika haber: Bakan Özer: "Tüm okullarımızda bu dönemi de yüz yüze eğitimi kararlılıkla nihayetlendireceğiz"
AA, Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelişi Çocukların Özer'i karşılaması Özer'in çocuklara hediye vermesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ORDU - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliğini ziyaret etti.
ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelişi
Çocukların Özer'i karşılaması
Özer'in çocuklara hediye vermesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ORDU - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özer, burada gazetecilere açıklamada bulundu.