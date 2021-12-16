Son dakika haber | Bakan Özer: 11 ayda meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı

ANKARA (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yılın ilk 11 ayında meslek liselerimizin üretim geliri 678 milyon liraya ulaştı. Aralık ayıyla birlikte 2021 yılını çok daha büyük bir artış ile kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık, mesleki eğitimde öğrencilerin uygulama becerilerini artırmada önemli katkısı olan döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesini yükseltmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk 11 ayında, meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 678 milyon liraya ulaştı. Böylece 2021 yılının ilk 11 ayında elde edilen gelir, 2020'nin tamamında elde edilen geliri yüzde 34 aşmış oldu.

Bakan Özer, 2021'de süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne, tüm il müdürlerine, okul yöneticilerine öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.