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Son dakika haber... Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber... Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

Son dakika haber... Bakan Nebati: Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var

Son dakika haber... Bakan Nebati: Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var

Son dakika haber... Bakan Nebati: Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Halkbank, Ekonomi, Haberler

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