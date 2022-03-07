Son dakika haber... Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var"

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Kur korumalı hesapla dünyaya örnek olduk, çok ciddi bir döviz hesaplara girdi.

Hazine ve Maliye Bakanı: "Hiçbir şey yapılmasa bile Temmuz ayına kadar yetecek ayçiçek yağı var"