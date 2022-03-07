Son dakika haber... Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var"
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber... Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.
Bakan Nebati: "Hiçbir şey yapmasak Temmuz ayına yetecek kadar stok var"
İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.