Son dakika haber! Bakan Muş, Orta Avrupa ülkelerinde resmi temaslarda bulunacak
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Son dakika haber! Bakan Muş, Orta Avrupa ülkelerinde resmi temaslarda bulunacak

Son dakika haber! Bakan Muş, Orta Avrupa ülkelerinde resmi temaslarda bulunacak
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Orta Avrupa ülkelerinde üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Orta Avrupa ülkelerinde üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Muş, bu kapsamda yarın Çek Cumhuriyeti'ne, 18 Haziran'da da Macaristan ve Polonya'ya gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Muş, 24-25 Haziran'da Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde, yarın Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, 18 Haziran'da da Macaristan'ın başkenti Budapeşte ve Polonya'nın başkenti Varşova'da üst düzey ikili görüşmelerde bulunacak.

Muş'un, ziyaret kapsamında ilk durak olan Prag'da Çek Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek ile ikili görüşme gerçekleştirmesi ve JETCO Kurucu Anlaşması'nı imzalaması planlanıyor.

Bakan Muş, ziyaretin 18 Haziran'daki ikinci bölümünde ise Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek. Aynı gün öğleden sonra ziyaretin son bölümünde Varşova'ya geçecek olan Muş, Polonya Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüşmelerde bulunacak.

Söz konusu ziyaretler kapsamında ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

Öte yandan, AB Liderler Zirvesi'nin de gündeminde yer alan Türkiye ile AB arasında pozitif gündemin kabulü ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında ilgili ülkelerin desteği talep edilecek.

Orta Avrupa ülkeleri önemli ticaret ortağı

Açıklamaya göre, 2020 yılında ticaret hacmi, Çek Cumhuriyeti ile 3,8 milyar dolar, Macaristan ile 2,7 milyar dolar ve Polonya ile 6,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön saflarda yer alan ve lojistik açıdan Avrupa'nın kalbinde bulunan söz konusu ülkeler, aynı zamanda önemli birer ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Ziyaretler kapsamında Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki yakın ticari ve ekonomik iş birliği ile uluslararası platformlarda verilen karşılıklı desteğin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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