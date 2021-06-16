Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)

Son dakika gelişmesine göre KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi.