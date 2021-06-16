Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)

Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi.

KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi. Kokain maddesinin, muz kolileri içerisinde gizlendiği ortaya çıktı. 1 tonluk kokainin Ekvador'dan Mersin Limanı'na ulaştığı da kaydedildi. 


Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)
Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)
Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
26 yaşındaki polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Ezgi Mola Emel Sayın Seda Sayan
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Roland Garros Nihat Özdemir Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:13:18. #1.14#

title