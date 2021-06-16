Son dakika haber: Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi (2)
Son dakika gelişmesine göre KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi.
KOKAİN MUZ KOLİLERİNE GİZLENMİŞ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıkladığı, Mersin Limanı'nda ele geçirilen 1 ton kokain, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik polisleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince liman içerisinde sergilendi. Kokain maddesinin, muz kolileri içerisinde gizlendiği ortaya çıktı. 1 tonluk kokainin Ekvador'dan Mersin Limanı'na ulaştığı da kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın