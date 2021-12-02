Son dakika haber... Bakan Muş Kasımda ihracatımız 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

MUŞ (DHA) - TİCARET Bakanı Mehmet Muş, İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır dedi.

Ticaret Bakanı Muş, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılı Kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dış ticaret rakamlarının yüz güldürdüğünü, Türkiye'nin üreterek ve ürettiğini yurt dışına satarak büyüdüğünü söyledi. Ekonomideki büyümenin güçlenerek devam edeceğini öngördüklerini belirten Muş, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) Türkiye'nin 2021 yılı için olan yüzde 8.4'lük büyüme tahminini yüzde 9'a yükselttiğini anımsattı. Bakan Muş, şöyle konuştu

Sağlam temeller üzerinde yükselen nitelikli büyüme trendimizi yılın son çeyreğinde de devam ettirecek ve 2021 yılını inşallah büyümede çift haneli rakamlarla kapatacağız. İhracatımızda 2021 yılı boyunca yakaladığımız ivme kasım ayında da devam etmiştir. İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup bu değer, bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani bu veri de göstermektedir ki; ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz.

'EN YÜKSEK AYLIK DIŞ TİCARET HACMİ'

Bakan Muş, ithalat rakamlarına da değinerek, İthalatımız ise kasım ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 artış ile 26,8 milyar dolar olmuştur. Ocak-kasım dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek isterim ki 2021 yılı kasım ayında gerçekleşen 48,3 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. Bu gelişmelerle dış ticaret açığımız ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir. Kasım ayında hem ithalat hem de dış ticaret açığında enerji ithalatının etkisi görülmektedir. Keza enerji hariç bakıldığında, kasım ayında ithalatımız 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir diye konuştu.

'TÜRKİYE YATIRIMLAR İÇİN CAZİBE MERKEZİ'

Bakan Muş, ihracatın alt kırılımlarına dair bazı memnuniyet verici olduğunu belirttiği sonuçları da paylaşarak, şunları kaydetti

Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, gemi, yat ve bazı hava taşıtlarını içeren diğer nakil vasıtalarında kilogram bazında kıymet değeri yüzde 113,2 oranında artmıştır. Elektronik ürünlerde yüzde 12,9; tekstilde yüzde 10,7 ve makinelerde de yüzde 5,6 oranında kıymet artışı kaydedilmiştir. Birçok AB ülkesi ve ABD; tedarik ağı ile yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır. Benzer ölçümleri pek çok pazarımızda ve sektörümüzde yapıyoruz. Bu sonuçlar ülkemizin konum avantajıyla ve rekabetçiliğiyle her geçen gün daha da ön plana çıktığını göstermektedir. Aslında bu sonuçlar ihracatımızdaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu da göstermektedir. Küresel ekonomideki işleyişin bozulduğu böyle bir dönemde ülkemize yönelen yatırımlar, Türkiye'nin yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğunun göstergesidir.

'MARKA POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE TEŞVİK'

Mehmet Muş, bakanlık olarak ihracatçıyı çağın gerekliliklerine hazırlamak ve ihracatçılardan dünya markaları yaratmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydedip, Bu çerçevede, markalaşma potansiyeli yüksek ürün gruplarına sahip firmalara yüzde 50 oranında teşvik sağlayarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine kaynak sağladık. Ayrıca bugüne kadar markalaşma ve katma değerli mal ihracatımızı artırmak için çok önemli bir görev üstlenen Turquality programını gözden geçirirken e-Turquality programıyla oyun-yazılım ihracatımızı daha da artıracağız dedi.

'ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ'

Bakan Muş, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara da değinerek, şöyle konuştu

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımıza minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ediyoruz. İş gücünün, emekçinin Türkiye'nin büyümesinden daha fazla pay alması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Çalışanlarımızı asla ve asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin üretim gücünü daha da artıracak ve yatırım ortamını daha da güçlendireceğiz. İhracattaki yükselişin ülkenin tamamına katkı sağlayacağı aşikardır. Sanayide hızlı dönen çarkların istihdamı arttıracağı bilinen bir sonuçtur. Üretimin, yatırımın, istihdamın artışıyla aziz milletimiz geleceğine daha güvenle bakacaktır. Birileri her gün ayrı bir felaket senaryosu yazarak piyasalara ve halkımıza güvensizlik pompalamaya çalışmaktadır. Biz, çizilen bu karanlık resmi maksatlı görüyoruz. Biz, felaket tellallarına itibar etmiyoruz. Türkiye, 84 milyonluk güçlü nüfusuyla nitelikli iş gücüyle sanayi altyapısıyla girişimci özel sektörüyle stratejik konumuyla güçlü şekilde yoluna devam etmektedir. Türkiye dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi, güvenli bir limandır.

TİM BAŞKANI GÜLLE YILLIK İHRACAT HEDEFİMİZİ ŞİMDİDEN AŞMIŞ DURUMDAYIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise ihracatta rekorlarla tamamladıkları ilk 10 ayın ardından kasımda da tarihi performans göstererek rekora ulaştıklarını söyledi. Gülle, Kasım ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına erişmeyi başardık. Böylece yılın ilk 11 ayında ihracatımız, yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolar oldu. Son 12 ayda ise 221 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yıllık ihracat hedefimizi şimdiden aşmış durumdayız. Hatta 2022 yılı hedefine doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu durum ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığımızın ve 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın net bir göstergesi dedi.

'MÜCEVHER SEKTÖRÜ İHRACATINI 968 MİLYON DOLAR ARTIRDI'

Kasımda 24 sektörün ihracatını artırdığını aktaran Başkan Gülle, 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörümüz ilk sırada yer aldı. 2,4 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci ve 2 milyar doları aşan çelik sektörümüz üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 968 milyon dolar artıran mücevher, 840 milyon dolar artıran çelik ve 768 milyon dolar artıran kimyevi maddelerde yaşandı. İhracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artışla 1,44 dolara yükseldi. Geçtiğimiz ay Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırdık. 166 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı gösterdik. Aralarında Almanya, İtalya, İsrail, Mısır ve Çin'in de bulunduğu 13 ülkede aylık ihracat rekoruna imza attık. İhracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1,4 milyar dolarla ABD. İhracatımızı tutar bazında en çok artırdığımız ülkeler; 462 milyon dolar artışla ABD, 389 milyon dolar artışla Birleşik Krallık ve 323 milyon dolar artışla İtalya oldu diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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