Son dakika haber! Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirildi (2)

Son dakika haberler: YAKIT DEPOSUNDA ELE GEÇİRİLDİTicaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen analiz sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak TIR 'riskli' olarak değerlendirildi.

YAKIT DEPOSUNDA ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen analiz sonucu Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak TIR 'riskli' olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen TIR'da, tarama sonucunda narkotik dedektör köpekleri ile arama yapıldı. TIR'daki yakıt depolarından biri, dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açıldı. İçindeki sıvının akaryakıt olmadığından şüphelenen muhafaza ekiplerince depo söküldü ve numune alınarak analiz edildi. Uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizde, depodan alınan sıvının, likit eroin olduğu anlaşıldı. Yakıt deposunda 462 litre likit eroin ele geçirilen TIR'a da el koyuldu. Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı