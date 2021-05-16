Son dakika haber: Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi."
Son dakika haberler: Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.
Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran