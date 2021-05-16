Son dakika haber: Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi."
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Son dakika haber: Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi."

Son dakika haber: Bakan Muş: 'Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.'
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Ticaret Bakanı Muş: 'Gümrük ekiplerince en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi'
Ticaret Bakanı Muş: "Gümrük ekiplerince en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi"
Ticaret Bakanı Muş: 'İskenderun Limanı'ndaki aramada 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.'
Ticaret Bakanı Muş: "İskenderun Limanı'ndaki aramada 1072,6 kilogram 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir."
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Son dakika haber: Bakan Muş: "Gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi." - Haberler Ekonomi
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