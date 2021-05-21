Son dakika haber! Bakan Muş esnaf destek başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu
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Son dakika haber! Bakan Muş esnaf destek başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu

Son dakika haber! Bakan Muş esnaf destek başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, korona virüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, korona virüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteği başvurularının 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan iki ayrı grup halinde verilecek 5 bin ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17 Mayıs tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin faydalanabileceğini aktardı. Muş, "Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Son dakika haber! Bakan Muş esnaf destek başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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