Son dakika haber... Bakan Muş: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresini uzattık

Bir son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık" dedi.