Son dakika haber... Bakan Muş, AB Liderler Zirvesi öncesi Avrupalı bakanlar ile temasta bulundu

Son dakika gelişmesine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin, "AB'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni...

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, yarın başlayacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin, "AB'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni alanları kapsaması sağlanacaktır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yarın Brüksel'de başlayacak AB Liderler Zirvesi öncesi Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin desteklerini talep etmek üzere AB ülkelerindeki muhatapları ile telefon görüşmesi, video konferans ve ziyaretler gerçekleştirerek temaslarda bulundu. Bakan Muş, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı María Reyes Maroto Illera, Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester, İtalya Dış İşleri Bakanı Luigi Di Maio, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile telefon/video-konferans görüşmeleri gerçekleştirdi. 17-18 Haziran'da ise Çekya, Macaristan ve Polonya'ya ziyaret gerçekleştiren Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında AB üyesi ülkelerin desteklerini talep ettiklerini, görüşmelerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Bakan Muş, Çekya, Macaristan ve Polonya'da yaptığı görüşmelerde ilgili bakanların, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde, Türkiye ile aynı yönde düşündüklerini ve ülkelerinin AB nezdinde Türkiye lehinde olacaklarını belirttiklerini vurguladı.

YATIRIM VE TİCARET İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRECEKBakan Muş, Gümrük Birliği'nin Türkiye için önemine değinerek, "Gümrük Birliği, ülkemizin AB'ye ekonomik entegrasyonunda büyük bir rol oynamış ve Gümrük Birliği sayesinde Türkiye ile AB arasındaki ikili ticaret hacmi yüzde 333 artışla 2020 yılında 143 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca, aynı dönemde AB'ye ihracatımız yüzde 558'lik artışla 2020 yılında 69,9 milyar dolara ulaşmışken; benzer şekilde, AB'nin ülkemize olan ihracatı da yüzde 360'lık artışla 73,3 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.Pandemi nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin ve bölgesel iş birliklerinin öneminin daha da arttığının altını çizen Bakan Muş, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi neticesinde Türkiye'nin AB'ye entegrasyonun daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirtti. Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile Türkiye ve AB'nin daha geniş bir sektör yelpazesi çerçevesinde yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştireceklerinin, birbirlerinin pazarlarına girişte daha kolay koşullardan yararlanacaklarını dile getirdi. 'TAM ÜYELİK' HEDEFİNE ÜLKEMİZİ YAKLAŞTIRACAK'Bu süreçte, Gümrük Birliği'nin mevcut işleyişinin iyileştirilmesi ve Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden daha fazla faydalanmasını sağlamak üzere, serbest ticaret anlaşmaları, karayolu kotaları, vize gibi sorunlara çözüm bulunması imkanının ortaya çıkacağını vurgulayan Bakan Muş, "AB'nin Türkiye'de daha fazla yatırım yapabileceği bir ortam hazırlanması ve AB ile ticari ilişkilerimizin hizmetler, kamu alımları, e-ticaret gibi yeni alanları kapsaması sağlanacaktır. Burada 'kazan-kazan' sonucu açık olarak tespit edilmektedir. Bugün AB, Japonya ve Kore ile olduğu üzere, son dönemde yeni nesil serbest ticaret anlaşmaları imzalamış olup, bu anlaşmaların kapsamı çok geniştir. Dolayısıyla daha fazla sektör yatırımcısı ve iş insanı liberal koşullardan yararlanmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye-AB Gümrük Birliği koşullarının güncellenmesi ile iki gelişme birlikte yaşanacaktır. İlki, ticaret ve yatırım koşulları karşılıklı olarak daha liberal hale gelecek ve iş insanlarının ihtiyaçları 21'inci yüzyılın gereklerine göre karşılanıyor olacak; ikincisi, Türkiye'nin stratejik hedefi olan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha altını çizdiği 'tam üyelik' hedefine ülkemizi yaklaştıracak ticarete ve ekonomik ilişkilerimize yönelik teknik çalışmalar ve uygulamalarda yeni adımlar şimdiden atılmış olacaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Muş, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm de dikkate alındığında her iki tarafa da önemli kazanımlar sağlanacağını ve daha güçlü bir AB-Türkiye ekonomik ortaklığı zemininin oluşturulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz