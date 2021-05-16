Son dakika haber... Bakan Muş:  6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi
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Son dakika haber... Bakan Muş:  6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haber... Bakan Muş:  6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TİCARET Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 313 milyon TL olan 72,6 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet 'captagon' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 313 milyon TL olan 72,6 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet 'captagon' cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü 'bina taşı' beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6 milyon 264 bin 259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir.Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.


Son dakika haber... Bakan Muş:  6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber... Bakan Muş:  6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haber... Bakan Muş:  6 milyon 264 bin 259 adet 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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