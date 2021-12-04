Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Yeşil tribün' uygulamasını tüm takımlarımızın hayata geçirmesini sağlayacağız (2)

TERMAL, YALOVA (DHA) - '2023 HİZMETLERİMİZİ TAÇLANDIRACAĞIMIZ ZAFER YILI OLACAK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İttifak Holding Konyaspor'un altyapı tesisinin temel atma töreninin ardından Seydişehir ilçesinde Seydi Şifa Termal Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Kurum, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz, siyaseti milletimize ve memleketimize hizmet etmek için bir vesile olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptığımız her hizmeti milletimiz için hayata geçiriyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde atacağımız adımlarla yapacağımız çalışmalarla da 2023, hizmetlerimizi taçlandıracağımız yeni bir zafer yılı olacak. Bakın biz, millete hizmet yolunda aşk ile çalışırken, yine bugünlerde birileri yalanlarla iftiralarla 'Ülke yandı bitti' diye ortalığı kasıp kavuruyor ama bizi asla bu tartışmaların içinde bulamazlar" dedi.

Konuşmanın ardından termal tesisin açılışı yapıldı.