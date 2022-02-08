Son dakika haber | Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi - Haberler
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Son dakika haber | Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi

AA, Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Son dakika haber | Bakan Kurum, Üsküdar'daki patlamada evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını bildirdi

Son dakika gündem haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar'da 3 katlı binada meydana gelen patlamada evleri zarar gören vatandaşlara kira yardımı yapılacağını duyurdu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Üsküdar'a bağlı Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmandaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyesi ile başlattıklarını belirtti.

Yıkılan binanın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, "Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

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