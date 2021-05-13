Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüreğinde Filistin şehitlerinin hüznü olduğunu belirterek, tüm İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüreğinde Filistin şehitlerinin hüznü olduğunu belirterek, tüm İslam coğrafyasının Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bayram Filistin'de şehit edilen kardeşlerimizin hüznü var yüreğimizde. Rabbimden tüm İslam coğrafyasına birlik ve huzur diliyor, Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Cenik/İHA)

Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bakan Kurum, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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