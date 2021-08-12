Son dakika haber! Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (4)
Son dakika haberlerine göre ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR YİNE YOLLARI KAPATTIBartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyü ile Akören Söküler köyünde yeniden şiddetli sağanak etkili oldu.
ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR YİNE YOLLARI KAPATTI
Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyü ile Akören Söküler köyünde yeniden şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle taşan dereler ve sürüklenen araçlar yolları kapattı. 2 köy arasında daha önce açılan yol yeniden kapandı. Bölgede bulunan ekipler iş makineleriyle kapanan yolları yeniden açmak için çalışma yapıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük