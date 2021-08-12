Son dakika haber! Bakan Kurum, selin vurduğu Bartın'da yaraların sarılacağını söyledi (4)

Son dakika haberlerine göre ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR YİNE YOLLARI KAPATTIBartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Zafer köyü ile Akören Söküler köyünde yeniden şiddetli sağanak etkili oldu.