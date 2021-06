Son dakika haber... Bakan Kurum Paris Anlaşması'yla ilgili nihai kararı TBMM verecektir

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına imza atmamış olmasına karşın imza atan ülkelerden daha fazla adımı hayata geçirdiğini belirterek, "Paris Anlaşmasıyla ilgili alınacak karar var. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisimiz (TBMM) gerekli değerlendirmeleri yapacak ve gerekli nihai kararı verecektir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) Başkanı Alok Sharma ile bakanlıkta bir araya geldi. Kurum ve Sharma, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26 Konferansı öncesi COP Başkanı Sharma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİNİ HİSSEDİYORUZ'Kurum, Türkiye'nin Akdeniz havzasında yer alan ve iklim değişikliğinin etkilerini yoğun bir şekilde hisseden bir ülke olduğunu belirterek, "Aşırı seller, heyelanlar, hortumlar ve salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. Baktığınızda bugün dünyada en önemli iki problemden biri iklim değişikliği diğeri de Kovid-19 salgını. Ülkeler artık bu iki salgınla 2020 yılında çok ciddi mücadeleler verdi ve vermeye de devam ediyorlar. Tabii Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar dünyaya her geçen gün yeni teklifler sunmakta ve tüm coğrafyalara etkileyecek kararlar almakta. Bu kapsamda COP 26 Konferansı'nın da bütün dünyanın ilgi ile dikkatle takip edeceği bir konferans olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki burada güçlü bir irade ile iklim değişikliği ile ilgili mücadele noktasında kararlılık net bir şekilde ortaya konacaktır" dedi.'İKLİM FİNANSMANINA ERİŞİMİZ BİR AN ÖNCE KARAR BAĞLANMALI'Bakan Kurum, COP26 Konferansı'nın dünya için çok daha önemli kararların alınacağı, eylemlerin gerçekleştirileceği bir konferans olmasını dileyerek, "Tabii ülkemizin bu konferanstan beklentisi, iklim değişikliği ile mücadelede ülkemizin mevcut pozisyonu için eşitlikçi ve adil bir çözümün sunulmasıdır. Buna ilişkin iklim finansmanına ülkemizin erişim imkanlarının artırılması gerektiğini Sayın Bakana ifade ettik. Üllkemizin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin ek-1 listesinden çıkarılma talebi var. Bu haklı talebimizi Sayın Bakana bir kez daha ifade ettik. Diğer taraftan iklim finansmanına erişim noktasında da 2018 yılında Arjantin'de liderlerimizin almış olduğu karar çerçevesinde yapılacak mutabakatla birlikte ülkemizin iklim finansmanına erişiminin bir an önce karara bağlanması gerekiyor. Bu konuda Sayın Bakan oldukça yapıcı, süreci hızlandırmaya yönelik adımlar atılacağını ve taraflar konferansı öncesinde de bu mutabakatın imzalanmasında tüm desteği vereceğini ifade etti" diye konuştu.'TBMM GEREKLİ DEĞERLENDİRMEYİ YAPACAKTIR'Kurum, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına imza atmamış olmasına rağmen üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini belirterek, "Atan diğer ülkelerden bile bir çoğundan daha fazla adımları atmaktadır. Bu konuda hem doğal kaynaklarımızı hem su kaynaklarımızı koruyor, korunan alan miktarlarımızı arttırıyoruz. Son 2 yılda İstanbul'un 2 katı büyüklüğünde korunan alanımızı arttırdık ve bu çerçevede iklim değişikliği eylem planlarımızı hazırladık" ifadelerini kullandı.Konuk Bakanın iklim değişikliği ve Paris Anlaşması ile ilgili fikirlerini aldıklarını belirten Kurum, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı eylemlerimizi güncelliyoruz. Biz Bakanlık olarak sahip olduğumuz bu bilgi ve tecrübe ışığında Meclisimize de gerekli katkıyı sağlıyoruz. Tabii ki bu noktada Paris Anlaşması ile ilgili alınacak karar var ve Sayın Bakan da bu kararın ivedilikle alınması noktasında taleplerini, beklentilerini aktardılar. Bu konuda TBMM'miz gerekli değerlendirmeleri yapacak ve nihai kararı verecektir" diye konuştu.'TÜRKİYE BUNDAN FAYDALANACAKTIR'

COP Başkanı Sharma ise yeşil sanayi bölgeleri kurmak, yeşil tahvil çıkarmak ve döngüsel ekonomi faaliyet planı oluşturmak da dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok reform paketi hazırladığını kaydetti. Sharma, "Ekonominizin bazı kısımlarında temiz enerji geçişinin mümkün olduğunu ve bunun yeşil işler ve temiz bir büyümeye yol açtığını gösteriyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin azimli sıfır atık ve orman yetiştirme seferberliklerini de övgüyle karşılıyorum. Türkiye araba üretimi için bir yatırım ülkesi ve bundan elektrikli araçlar açısından faydalanabilirsiniz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan halihazırda yeni bir altyapı kurulumu da dahil yerli bir elektrikli araç üretim planlarını açıkladı. Uluslararası yatırımcılar ve işletmelerle yaptığım görüşmelerden biliyorum ki, tüm dünyada, yeşil teknolojiye, altyapıya ve işletmelere akmak için bekleyen bir para duvarı var ve Türkiye de, iklim konusundaki azmini piyasalara açıkça gösterdiğinden, bundan faydalanacaktır" diye konuştu.

