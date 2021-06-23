Son dakika haber: Bakan Kurum: Müsilaj seferberliğimizi hep birlikte sürdürüyoruz

Edinilen son dakika haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak sürdürüyoruz.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Denizimizi tertemiz yapıp masmavi görüntüsüne kavuşturacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj çalışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla; genelge yayınlayarak Boğazlar, Susurluk Havzası, Marmara Denizi Hidrolojik Havzası, İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nde sanayi ve evsel atık su arıtma tesislerine yeni deşarj standartları belirledik. Bakanlığımızca yayınladığımız genelgeye göre; kirliliğin göstergesi olan Kentsel Oksijen İhtiyacı parametresinde, kentsel atık sularda yüzde 20 oranında, endüstriyel atık sularda her bir sektör için yarı deşarj standardı düzenlemesiyle yüzde 50'ye kadar kısıtlamalar getirdik" dedi.Bakan Kurum, yeni yapılacak ve mevcut atık su arıtma tesislerinin genelgede yayınlanan standartlara uygun olarak 3 yılda inşaa edileceğini belirterek, "Genelgemizde tesislerimizin, alıcı ortam deşarj standartlarına uyum sağlamalarını istediğimiz süreleri belirledik; mevcut atık su arıtma tesislerinden kapasitesi yeterli olanların 3 ay, revizyon ihtiyacı olanların ise 1 yıl içinde uyum sağlamaları gerekmektedir. Yeni yapılacak veya eski tesislerden yeniden yapılması gereken tüm atık su arıtma tesisleri de genelgede belirtilen standartlara uygun olarak; 6 ay içinde proje onayı alacak, 1 yılda inşaat ihale işlemlerini sonuçlandıracak, 3 yılda inşaatlarını tamamlayacaklardır. Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizi gece gündüz demeden hep birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Denizimizi tertemiz yapıp masmavi görüntüsüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı