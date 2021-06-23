Son dakika haber: Bakan Kurum, müsilaj için oluşturulan kurulun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Mandal'a başarı diledi

Son dakika politika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulunun başkanlığına getirilen Prof. Dr. Hasan Mandal'a başarı diledi.