Son dakika haber | Bakan Kurum, MÜSİAD HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısında konuştu

Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin temelinin yaz aylarında atılacağını belirterek, projenin İstanbul'un afet riskini de azaltacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nin temelinin yaz aylarında atılacağını belirterek, projenin İstanbul'un afet riskini de azaltacağını söyledi.

Bakan Kurum, MÜSİAD HİTAM Orta Ölçekli Üretim ve Ticaret Üssü tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak Türkiye'yi, şehirleri, ilçeleri ve köyleri tüm riskler ve afetlere hazırlıklı hale getirmek için ekipleriyle gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.

Bu anlamda, kentsel dönüşümden sosyal konuta, ekolojik koridorlardan millet bahçelerine, sıfır atık projelerinden akıllı şehirlere, altyapı ve üstyapı çalışmalarından tarım köy uygulamalarına kadar ülkeye istihdam ve katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ettiklerini anlatan Kurum, "Tarihi kent merkezlerinden sanayi alanlarının ki şehrin içinde o çöküntü halindeki sanayi alanlarının şehrin dışına taşınmasına kadar şehirlerimizin ihtiyaç duyduğu tüm çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugün baktığımızda 81 ilimizde, 922 ilçemizde afetlere karşı risk taşıyan tüm binalarımızı yenileme sürecini başlattık ve şu anda, sahada yatırım değeri 90 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutumuzun inşası tüm hızıyla devam etmektedir." dedi.

İnşaat sektörünün 250'den fazla sektörü desteklediğini ve tetiklediğini de belirten Kurum, "Hem sanayimizi güçlü tutacağız hem inşaat sektörümüzü güçlü tutacağız ve birlikte iki sektörümüzü de büyütecek adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Şehir içinde kalmış sanayi alanlarıyla ilgili dönüşüm projeleri yürüttüklerini anlatan Kurum, otelleri, restoranları, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarıyla kentlere değer katacak sanayi bölgeleri inşa ettiklerini kaydetti.

"Yeni sanayi alanlarıyla büyük Türkiye" hedefiyle Ankara, Trabzon, Uşak, Aksaray, Diyarbakır ve Kayseri'de eski sanayi sitelerini yeni yerlerine taşıdıklarını dile getiren Kurum, şu anda projelendirme ve inşaat aşamasında 26 sanayi alanında daha çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

En son Konya'da TOKİ Başkanlığı eliyle 2 milyon 80 bin metrekarelik alanda, Konya Yeni Sanayi Sitesinin temelini attıklarını anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Orada tam 2 bin 690 sanayi dükkanımızı yine bu dükkanlara destek sağlayacak sosyal donatıları, ticari üniteleri projelendirdik ve inşa çalışmalarına başladık. Sitemizde 5 binden fazla vatandaşımız istihdam edilecek. Samsun'umuzda bir proje başlattık, şehir içinde kalmış hakikaten şehre yakışmayan bu görüntüyü ortadan kaldırmak adına Toybelen'de 1526 dükkan ile 82 ticari ünitenin yer alacağı bir projeyi başlattık ve şehrin içindeki o alanı Toybelen'de daha modern, altyapısı iyi şartlarda hizmet verebilecek alana taşıyoruz. 2022 yılı ortasında da inşallah tamamlayarak, bu projemizi Samsun'umuza kazandırmış olacağız. Ben ekonomimize, istihdamımıza, şehirlerimize katkı sağlayacak bu yeni sanayi sitemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah çok daha büyük projeleri de birlikte adımlarımızı atmak suretiyle yapacağımızı da burada ifade etmek istiyorum."

"Kanal İstanbul'un temeli yaz aylarında atılacak"

Bakan Murat Kurum, HİTAM proje alanının Kanal İstanbul proje alanına sadece 2 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, "İki gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında müjdesini verdiler. İnşallah Kanal İstanbul projemizin de temellerini tıpkı bu projede olduğu gibi yaz aylarında atacağız. İnşallah eş zamanlı bir şekilde süreç tamamlanacak ve açılışlarını da yine hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik olarak çok önemli bir konuma sahip olduğunu, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının, Karadeniz ülkeleri ve Rusya'nın soğuk ve geniş ovalarından, güneyin sıcak ve engin okyanuslarına açılan koridorun tek çıkış kapısı olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz ülkelerini dünya piyasasına su yoluyla bağlayan tek ticaret güzergahı Türkiye'dir, İstanbul'dur. Dolayısıyla yine bugün baktığınızda Türkiye, ulaşımda Demir İpek Yolu'nun en kritik ülkesi konumundadır. Bu özelliklerinin yanına bir de Kanal İstanbul'u eklediğimizde, denizcilik ve ulaşım açısından hakikaten çok önemli bir süreci başlatmış olacağız ve dünya ticaretinin tarihini hep birlikte değiştireceğiz. Biz 'Kanal İstanbul'u yapacağız' dedik. Şimdi her zamankinden daha fazla inanıyoruz. Kanal İstanbul bir çevre ve şehircilik harikası olacaktır. Akıllı şehir olduğu kadar, yatay mimarisiyle doğal dokuya ve mahalle kültürüne uygun bir şehir inşasıyla ve kanalın iki yakasında toplam 500 bin nüfusu aşmayacağı inşallah yeni bir şehir inşa edilecek. Bu da İstanbul'umuzun afet riskini azaltacak, rezerv konutlarımızın üretildiği, deprem toplanma alanlarının üretildiği bir şehir olacaktır. İlave bir nüfus gelmeyecek ki bu bölge de bilhassa depremle mücadelede bize çok önemli bir ivme kazandıracak rezerv konutlarımızın üretileceği bir alan olarak inşallah karşımıza çıkacaktır."

Bakan Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesinin Çevre Düzeni Planı'nın onaylandığı bilgisini de vererek, şöyle devam etti:

"1/100.000, 1/5.000 ve 1/1.000 uygulama imar planlarını da onayladık. Bu plan çerçevesinde toplam alanın yüzde 52'sini yeşil alan ve sosyal donatılara ayırdık. İçerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak, ekolojik bir koridor olacak ki bu ekolojik koridorla birlikte Karadeniz'i Marmara'ya, oradan da yine Ege'ye, Akdeniz'e bağlayacak ekolojik koridorla İstanbul'umuza nefes aldıracak bir yeşil alan projesi olacaktır. İçinde millet bahçeleriyle geniş parklarıyla Ar-Ge merkezleriyle üniversiteleriyle bilişim vadileriyle kuluçka merkezleriyle çok önemli bir projeyi inşallah Cumhuriyet tarihimizin en büyük projesi olarak yapacak ve hem İstanbul'umuza hem de ülkemize kazandıracağız. Bu projeyle birlikte aziz İstanbul'umuzun marka değerine marka katacak, içinde istihdamıyla şehre ve ekonomiye katkısıyla bu projeyi de inşallah aziz milletimizle birlikte yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız temelle ilgili yaz aylarında atacağını kendileri de ifade ettiler ve hep birlikte bu projeyi gerçekleştirerek ülkemize ve İstanbul'a değer katacak adımları da atıyor olacağız."

Gençlere çevre ve şehircilik projelerinde görev

Bakan Murat Kurum, gençlerin çevre ve şehircilik projelerinde yer almalarını sağlayacak genelgeyi kurumlar ve belediyelere gönderdiklerini, belediyelerin genç istihdamına yönelik yaptığı çalışmalar ve verdikleri müjdelerden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak ilk ihaleleri genç istihdamı şartını koyarak yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bundan böyle bütün ihalelerimizin şartnamelerinde gençlerimiz çalışacaklar. Personellerimizin en az yüzde 20'si yeni mezun kardeşlerimizden olacak. Bu çerçevede yapılan ihalelerde artık şartnamelerde bu istihdam şartını da zorunlu hale getirdik. Burada ben sanayicilerimizden, MÜSİAD'ımızdan da destek istiyorum. Bu konuda genç istihdamımızı artıracak, gençlerimizin projelerde daha çok çalışmasını sağlayacak bu projeye sanayicilerimizin de MÜSİAD'ımızın da destek vermesini bekliyorum, temenni ediyorum. Siz de yerel yönetimlerimizin, bakanlıklarımızın yaptığı gibi projeye inşallah destek verin ve yapacağınız tüm projeleri gençlerimize açın. Projelerde çalışanlara en az yüzde 20 genç istihdam şartını koyun ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı genç İstihdam Seferberliğine hep birlikte katkı sağlayalım. Gençlerimizle birlikte çok daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edelim."

Bakan Kurum, HİTAM Milli Üretim ve Ticaret Üssü'nün, Kanal İstanbul Projesi'nin ve Genç İstihdam Seferberliğinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç