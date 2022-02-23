Son dakika haber... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde şu an için müsilaj yoktur

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, " Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil, dibinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.

Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen toplantıya Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yöneticileri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşların yöneticileri katıldı.

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