Son dakika haber: Bakan Kurum, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi'yle görüştü
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Son dakika haber: Bakan Kurum, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi'yle görüştü

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Bakan Kurum, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi'yle görüştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya İskan ve İmar Bakanı Ebubekir Muhammed El-Gavi ile ülkeler arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi, çevre ve şehircilik alanlarında dayanışmanın artırılması konularında görüştüklerini aktardı.

Murat Kurum, "Libya'nın yeniden imarı sürecinde, Türkiye olarak başta TOKİ Başkanlığımız olmak üzere güçlü kurumlarımız ve özel sektörümüz ile gerekli yatırımları yapmaya hazırız. Libyalı kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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