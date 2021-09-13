Son dakika haber! Bakan Kurum: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 konut ile 170 köy evi yapımına başlandı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıl sonra tüm afet bölgelerinde vatandaşların yeni ev ve iş yerlerinde hayatına devam edecek hale geleceğini belirterek, " Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 952 Konut ve 170 köy evinin yapımına başlanmış durumda" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, sanayi esnafıyla bir araya geldi. Kurum, selden etkilenen Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son duruma dair basın açıklamasında bulundu.

"Hayalimiz 1 yıl sonra inşallah bütün afet bölgelerinde gerek Antalya'mızda gerek Rize'mizde, Elazığ'da, Malatya'da olduğu gibi Kastamonu'muzda, Sinop'umuzda, Bartın'ımızda hızlı bir şekilde 1 yıl sonra vatandaşımızın o yeni konutlarda oturduğunu yeni iş yerlerinde ticari faaliyetlerine devam ettiğini, meydanında gençlerimizin gülerek, koşarak vakit geçirdiği günleri hayal ediyoruz ve hayalle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tek amacımız isteğimiz vatandaşımızın duasını almaktır. Bu kapsamda Kastamonu'da 872 konut, 40 köy evinin, Sinop'umuzda 80 konut 110 köy evi, Bartın'da da 20 köy evi olmak üzere toplamda 952 konut ve 170 köy evi yapımı başlamış durumda. Sanayi sitelerine ilişkin de Bozkurt'ta ve Abana'da ihalemizi gerçekleştirdik ve inşallah Ayancık'taki sanayi sitemizi de hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştirmiş olacağız. Bu zorluktan milletimizin desteğiyle çıktık, inşallah hep birlikte bu zorlulukların üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Tüm Kastamonu, Sinop ve Bartın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."